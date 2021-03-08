Известная певица Ани Лорак, которая живет и строить карьеру в России, показала себя в свежем образе

На фото Лорак была в черном наряде с большим декольте и без белья. Певица улыбалась, а вокруг себя добавила эффект лепестков, которые вокруг летали и добавляли образу нежности. Красотка улыбалась и хвасталась безупречной фигурой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Дорогие девочки! Милые, добрые, любящие и талантливые.

С праздником весны вас!

Вы — цветы этой жизни. Пусть лепестками роз стелится ваша дорога", - написала звезда.

Фанаты посмотрели почти 300 тысяч лайков и написали комментарии:

"8 марта это не праздник весны, а женской солидарности", "Нежная, милая, прекрасная!Непревзойденная и несравненная !Королева !И Вас с праздником, моя любимая Каролина! Пускай хорошее случится. Вам радости, любви, тепла,Чтобы душа всегда цвела!", "Ого, слишком шикарна. И Вас с праздником , будьте счастливы !", "Каролина, с праздником! Всего самого доброго и светлого".

Мы писали, что известная певица Ани Лорак появилась на людях в компании бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу.

На опубликованных кадрах Ани и Мурат улыбались и фотографировались, идя под ручку по ступенькам.

Похоже, после скандального развода знаменитостям все же удалось наладить отношения.

Напомним, Лорак покрутила ягодицами в тесном комбинезоне, впечатлив изгибами

А еще Politeka писала, что загорелая Ани Лорак на заднем сидении авто показала, что еще о-го-го

Также Politeka писала, что любовница экс-мужа Ани Лорак разозлила Мурата новой выходкой



