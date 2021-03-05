Известная певица Ани Лорак засветилась вместе с бывшим мужем, Муратом Налчаджиоглу, и дочкой

На днях экс-супруг певицы приехал в гости к дочке, Софии, в Москву, сообщает Politeka.net. Девочка показала, как проводит время с отцом. В частности, оба занялись приготовлением на кухне.

Также семья воссоединилась на пышной вечеринке, посвященной Евровидению и его почитателю певцу Филиппу Киркорову. На мероприятии показали видеоинсталляцию с фрагментами лучших и памятных моментов Евровидения, во время которой артист на сцене подробно рассказал практически всю историю конкурса.

Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу и их дочь София были почетными гостями. Семья вместе сфотографировалась и выглядела счастливой. Видимо, звезда простила все бывшему возлюбленному.

Ани надела светлый костюм, подчеркнувший ее шикарную фигуру, София была в красивом платье, а ее отец предстал в стильном луке. Он взял дочь на руки и улыбнулся.

Фото тут же разлетелись по сети. Так, в одной из групп за 40 минут пост собрал сотни лайков.

"Ваууууу😍😍😍😍", "Также хочу девочку!!!!!❤️", "Прекрасное дитя", "Как радует, что Соня одета выглядит и ведет себя как ребенок", "Какая Каролина молодец!!! Сердце у нее золотое! Видно как дочка счастлива рядом с папой и мамой", "На втором фото девочки живые и счастливы, чем на первом", - написали пользователи сети.

Отметим, на вечеринке Киркорова также было замечено множество других звезд, в том числе певцы Дима Билан и Тимати.

Напомним, что совсем седой Киркоров привел на шоу "Маска" своих детей, появились кадры: "Самый неожиданный финал".

Как сообщала Politeka, счастливая Лорак с бездонным декольте не сдержала эмоций, прильнув к Киркорову: "Это должны увидеть все!".

Также Politeka писала, что довольный Киркоров растаял рядом с Лорак, дива сразила соблазнительным декольте: "Как у Аллы Пугачевой!".