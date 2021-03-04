Бывший муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу удивил трогательными воспоминаниями о звезде

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм мужчина опубликовал видео, на котором российский исполнитель и друг Лорак Филипп Киркоров рассказывал об опыте работы с ней. Как известно, Киркоров подружился с Лорак на съемках новогоднего мюзикла «Вечера на Хуторе близ Диканьки».

Позже он был продюсером Лорак на песенном конкурсе «Евровидение 2008». Именно Киркоров написал песню «Shady lady», с которой Лорак заняла второе место на конкурсе. По словам артиста, у Каролины было свое представление о выступлении и композиции, которую она должна была исполнить. Ему же пришлось приезжать в Киев, чтобы рассказать о своем предложении.

«Евровидение-2008 было потрясающим опытом и временем. Команда мечты», - подписал видео Мурат, намекнув, что и он имел отношение к этому конкурсу.

Как известно, Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились в 2009 году, вскоре после ее участия в «Евровидении». Развелась пара после того, как в прессе появились доказательства измены Мурата. У экс-супругов осталась общая дочка.

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