Співачка Ані Лорак роз'ятрила серця важливою подією та соковитими кадрами

Як передає Politeka.net, 42-річна українська артистка, яка будує кар'єру в РФ, опублікувала серію свіжих фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала себе під час прем'єри шоу DIVA в кіно.

Співачка постала в стильному атласному костюмі чорного кольору, що складається з піджака та брюк. Червоні туфельки й масивне намисто доповнили розкішний лук. Родзинкою вбрання, безумовно, стало сміливе декольте артистки.

На одному з кадрів поруч з Кароліною позував її друг і колега по сцені Філіп Кіркоров. Він обійняв співачку за талію - та аж розтанула, обдарувавши глядачів променистою посмішкою.

"Складно передати ті емоції, які я відчуваю зараз! У цей день, три роки тому, ми вперше представили публіці неймовірне музичне шоу DIVA. Цей день назавжди залишиться в моєму серці як один з найважливіших і щасливих днів життя ❣️ А сьогодні в Москві відбулася довгоочікувана прем'єра DIVA в кіно. Двогодинне шоу моєї мрії на великих екранах покажуть в більш ніж 20 містах Росії. Дуже трепетно і хвилююче, ніби знову вперше виходжу на сцену "Олімпійського", - підписала кадри Лорак.

Користувачі кинулися згадувати шоу разом зі співачкою, не скуплячись на компліменти:

"З прем'єрою! 😍 Шкода, що в містах України не показують легендарне шоу.. Хотілося б подивитися, хоча б на екрані. 💔"

"Як швидко пролетіли 3 роки... ніби вчора переживали за вас, дивилися відео з концерту і захоплювалися🥺 🥰 пишаємося безмежно!"

"Я зі сльозами дивлюся це шоу💔 🥺 ваша любов до музики і шанувальників ❤ ️ з нетерпінням чекаю тур шоу DIVA 😍 ❤️"

"Красуня😍 Діва!!!❤️ Вітаю з прем'єрою, з виходом найкращого концертного шоу на великі екрани!!!😍❤️ це повинні побачити всі!!!❤️"

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