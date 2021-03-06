Любовницу бывшего мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу раскритиковали за новый смелый экспертимент с внешностью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу молодой визажистки в соцсети.

Так, избранница бывшего мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу Лилия, с которой он, по данным СМИ, встречался в течение последних месяцев, решила бороться за свое личное счастье.

В частности, она решилась на смелые эксперименты со своей внешностью, что оценили далеко не все фолловеры девушки.

Лилия разместила на своей странице в соцсети снимок, на котором она предстала в новом образе - вероятно, она знает, что жители жаркой Турции отдают предпочтение девушкам со светлыми волосами.

"Может в блондинку?" - спросила она, разместив фото, на котором она с белокурыми волосами.

Большинство фолловеров не оценили такой идеи визажистки, а впоследствии в дискуссию вмешался даже Мурат, демонстрируя свое возмущение соответствующими смайлами.

Однако беспокоиться не стоило - впоследствии Лилия опубликовала пост, в котором рассказала, что вряд ли она когда-нибудь пойдет на подобные изменения, и пока ограничится экспериментами с париком.

"Вряд ли я когда-нибудь пойду на такие изменения, но поэкспериментировать с париком можно", - написала она.

Напомним, любовница экс-мужа Ани Лорак в узких лосинах попотела на домашнем ковре: "копия Каролины".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак нагрянула к Киркорову с бывшим мужем Муратом, светящимся от счастья: "сердце у нее золотое".

Также Politeka писала, что любовница экс-мужа Ани Лорак пококетничала перед камерой в костюме зайчика: Мурат не смог устоять.