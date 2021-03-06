Любовницу бывшего мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу раскритиковали за новый смелый экспертимент с внешностью
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу молодой визажистки в соцсети.
Так, избранница бывшего мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу Лилия, с которой он, по данным СМИ, встречался в течение последних месяцев, решила бороться за свое личное счастье.
В частности, она решилась на смелые эксперименты со своей внешностью, что оценили далеко не все фолловеры девушки.
Лилия разместила на своей странице в соцсети снимок, на котором она предстала в новом образе - вероятно, она знает, что жители жаркой Турции отдают предпочтение девушкам со светлыми волосами.
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"Может в блондинку?" - спросила она, разместив фото, на котором она с белокурыми волосами.
Большинство фолловеров не оценили такой идеи визажистки, а впоследствии в дискуссию вмешался даже Мурат, демонстрируя свое возмущение соответствующими смайлами.
Однако беспокоиться не стоило - впоследствии Лилия опубликовала пост, в котором рассказала, что вряд ли она когда-нибудь пойдет на подобные изменения, и пока ограничится экспериментами с париком.
"Вряд ли я когда-нибудь пойду на такие изменения, но поэкспериментировать с париком можно", - написала она.
Напомним, любовница экс-мужа Ани Лорак в узких лосинах попотела на домашнем ковре: "копия Каролины".
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