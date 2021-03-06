Известная певица Ани Лорак сверкнула идеальной внешностью

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, сделанное на бегу. Певица была одета в повседневную одежду. На ней красовались темные штаны и дутая розовая куртка. Кроме этого, на голове артистки была надета черная шапочка.

Ани Лорак сидела на заднем сидении автомобиля, а человек, который делал фото, уже успел выйти из него. Особое внимание поклонники обратили на загорелую кожу артистки. Складывалось впечатление, что звезда только вернулась с моря.

«Главный женский праздник уже совсем близко. Всем хороших выходных», - подписала фото звезда.

В комментариях поклонники оставили Каролине массу комплиментов и поздравлений с праздником.

«Какая милая», «С Наступающим, красавица», «У вас есть все, что должно быть в настоящей женщине. С наступающим!», «Что за малинка здесь у нас такая? Желаю вам прекрасного вечера, дорогая! Очень вас любим и с наступающим 8 марта!», «Красавица! Куколка! И вам хороших выходных», «Каролина, наконец то вы в шапке!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ани Лорак выросла и прославилась в Украине, но последние годы она живет и строит карьеру в России.

Напомним, что лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик".

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