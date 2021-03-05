Відома співачка Ані Лорак засвітилася разом з колишнім чоловіком, Муратом Налчаджіоглу, і донькою

Днями екс-чоловік співачки приїхав в гості до доньки, Софії, в Москву, повідомляє Politeka.net. Дівчинка показала, як проводить час з батьком. Зокрема, обидва зайнялися приготуванням на кухні.

Також сім'я возз'єдналася на пишній вечірці, присвяченій Євробаченню і його шанувальнику співакові Філіпу Кіркорову. На заході показали відеоінсталяцію з фрагментами кращих і пам'ятних моментів Євробачення, під час якої артист на сцені детально розповів практично всю історію конкурсу.

Ані Лорак, Мурат Налчаджіоглу і їх дочка Софія були почесними гостями. Сім'я разом сфотографувалася і виглядала щасливою. Мабуть, зірка пробачила все колишньому коханому.

Ані одягла світлий костюм, який підкреслив її шикарну фігуру, Софія була в красивій сукні, а її батько постав в стильному луці. Він взяв дочку на руки й посміхнувся.

Фото тут же розлетілися мережею. Так, в одній з груп за 40 хвилин пост зібрав сотні лайків.

"Ваууууу😍 😍 😍 😍"," також хочу дівчинку!!!!!❤ ️ ", "Прекрасне дитя"," як радує, що Соня одягнена виглядає і поводиться як дитина", " яка Кароліна молодець!!! Серце у неї Золоте! Видно як дочка щаслива поруч з татом і мамою", "на другому фото дівчинки живі і щасливі, ніж на першому", - написали користувачі мережі.

Відзначимо, на вечірці Кіркорова також було помічено безліч інших зірок, у тому числі співаки Діма Білан і Тіматі.

Нагадаємо, що зовсім сивий Кіркоров привів на шоу "Маска" своїх дітей, з'явилися кадри: "найнесподіваніший фінал".

Як повідомляла Politeka, щаслива Лорак з бездонним декольте не стримала емоцій, пригорнувши до Кіркорова: "це повинні побачити всі!".

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