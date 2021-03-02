Ані Лорак продовжує розкручувати свій новий кліп

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Ані Лорак показала себе в дивному образі, позуючи перед авторами фан-пабліку в Instagram в червоному комбінезоні та чорних колодках-чобітках з великими металевими пряжками, на яких ледь втрималася.

На відео Лорак "підловили" на виході з обляпаного білого мерседеса. Зірка виглядала трохи розпатлано в окулярах-хамелеонах, неохайно зав'язаному "хвостику" і червоному вбранні, який здивував шанувальників.

У кадрах видно величезну різницю між тим, якою з'являється Лорак в кліпах, а яка вона в повсякденному житті. Звиклі до бездоганного смаку в одязі свого кумира, фанати сторопіли, побачивши величезну куртку-пуховик, червоні обвислі штани, і чорні ботильйони на платформі, на яких співачка майже навприсядки дійшла до студії однієї з радіостанцій.

"Справжнього доброго ранку з Ані Лорак!",- підписали автори фан-сторінки відео.

Фанатів здивував наряд Кароліни. Попри те, що армія фанатів у співачки численна, коментарі залишили далеко не всі шанувальники, вважаючи необов'язковим відзначати дане відео співачки. Ті, хто не зміг стримати подиву констатували: "Зварювальник!", "Комбез класний", "Ну і черевики у неї🙄", "червоненький тюльпанчик"," 👏 😍 🔥 🙌 Клас Коля", "Манкурт".

Також на фан-сторінці автор пабліку зробила селфі зі знаменитою співачкою. Дівчата позували посміхаючись, і шанувальники відзначили, що обидві вони на фото чудово виглядають.

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