Известная певицаа Ани Лорак показала себя в соблазнительном образе, заговорив о любви

На фото Лорак показалась в полупрозрачном платье с большим декольте и без белья. Каролина (такое настоящее имя певицы), соблазнительно выгнулась, демонстрируя роскошное тело. Артистка дополнила образ стильным мейкапом и большими серьгами, благодаря чему кадр получился еще более зажигающим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страниччку знаменитости.

"Геометрия любви не терпит треугольников.

К сожалению, в жизни часто случаются такие истории – истории, в которых нет победивших. Здесь трое проигравших, потому что истинная любовь раскрывается только между двумя людьми.

Вы уже посмотрели мой новый клип? Делитесь впечатлениями", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 21 тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень красивый клип и песня, уже как 4 дня подряд смотрю и не могу насытиться им", "очень трогательная песня и клип, вы невероятно красивая! очень нравятся образы. Теперь один из любимых ваших клипов", "Люблю клипы, в которых есть сюжетная линия. Очень чувственно и нежно", "Клип о моей сейчас сложившейся ситуации( Вы красавица и шикарная женщина)", "Просто мурашки", "Это лучшее, что я видела!!!", "В сердце! Только двое, все верно! И никак иначе!".

Напомним, резко помолодевшая Лорак блеснула прелестями в дерзком декольте

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