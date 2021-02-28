Ани Лорак после презентации клипа поделилась новым образом со съемок

Несколько дней назад впервые в 2021 году певица выпустила свой первый клип к лирической композиции. По словам самой артистки, ее песня и клип – это что-то вроде напоминания о любви, где важно не забыть о единстве с партнером и правиле: третьего быть там не должно.

В основе сюжета лежит любовный треугольник, основанный на личной истории. В клипе Ани Лорак впервые сыграла саму себя — артистку, которая со сцены камерного зала транслирует историю своей жизни. Один из образов певицы был очень популярен и обсуждаем среди фанатов.

Специально по этому поводу заметно помолодевшая артистка выложила фото со своим преображением. Она позировала в черном блестящем наряде с асимметричным декольте и глубоким вырезом в целом.

««Наполовину»открывает новую главу в моём творчестве❣️ Большая благодарность всей команде, создававшей этот шедевр», - написала певица.

«Каролина, вы такая красивая в клипе! Очень понравилась композиция!❤️; Невероятная песня! С премьерой, дорогая 💘; Пусть новая глава подарит вам только положительные эмоции и не причинит боли 😔; безумно понравился и клип и сама песня, просто шедевр, на повторе с дня премьеры♥️; Ух🔥 Ани, это не предел! Какая женщина! Красавица наша! Мы все очень рады, что новая глава в Вашем творчестве открыта!; Какая же вы невероятная 💔 Да начнётся новая эра🙏🏻».

До этого мы писали, что Ани Лорак выпустила новый клип, в котором предстала в абсолютно новом образе. В паблике «Зірковий шлях» на Instgaram сравнили образ двух певиц.

Ани Лорак примерила неожиданную прическу – ультракороткое каре с челкой. Такую же носит уже продолжительное время Лида Ли, молодая подопечная Дмитри Монатика. "Для Лиды Ли стрижка давно стала неотъемлемой частью ее образа", - пишут в паблике.

Ранее мы писали, что подопечная Монатика в купальнике раззадорила аппетитным видом сзади: "Озорной пирожочек!".

Как сообщала Politeka, Лорак после развода с неверным мужем ошеломила новостью: «Всегда побеждает любовь…».

Также Politeka писала, что 42-летняя Ани Лорак впечатлила дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".