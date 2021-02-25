Популярная артистка Ани Лорак показала смелое фото и покрасовалась колечком на безымянном пальце

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Ани Лорак уже долгие годы строит успешную карьеру в России. После развода с турецким мужем звезда окончательно перебралась в Москву, и забрала с собой дочь Софию. После разрыва с супругом певице то и дело приписывали новые романы, например, давно ходят слухи о романтических отношениях Ани с исполнителем Сергеем Лазаревым. Однако, артисты уверяют, что они просто близкие друзья.

А недавно в своем микроблоге в Instagram Лорак выложила смелое фото, на котором засветила роскошное кольцо на безымянном пальце, так что слухи о новой любви вспыхнули снова. На снимке певица запечатлена в удлиненном красном пиджаке на голое тело, который подчеркнул идеальную фигурку и стройные ножки. Ее волосы выпрямлены и спрятаны в воротник пиджака, а на лице яркий макияж, поклонники заметили, что артистка сильно преобразилась, а ее лицо выглядит "новым".

В подпсии к фотографии Лорак написала: "Приготовьтесь... Уже совсем скоро", очевидно, намекая на новую песню или клип. Фанаты конечно же не оставили без внимания новое фото звезды, ее засыпают комплиментами в комментариях, а также спрашивают, когда ждать премьеры. "Обожаю вас", "Песня выйдет уже весной или ещё зимой?", "С нетерпением ждем. Фотография бомба", "Красивая очень-очень", "Каролина, кажется, нам сорвёт крышу", "Настоящая Дива", "Какой красивый снимок! Каролина, вам так идёт красный! Женщина-пожар", "Когда уже?", "Не узнать вообще, вот это преображение", "А колечко есть на пальце", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, 42-летняя Ани Лорак впечатлила дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

Как сообщала Politeka, 42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник".

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