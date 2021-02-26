Ани Лорак слизала образ у подопечной Монатика, молодой певицы Лиды Ли

Как передает Politeka.net, Ани Лорак выпустила новый клип, в котором предстала в абсолютно новом образе. В паблике «Зірковий шлях» на Instgaram сравнили образ двух певиц.

Ани Лорак примерила неожиданную прическу – ультракороткое каре с челкой. Такую же носит уже продолжительное время Лида Ли, молодая подопечная Дмитри Монатика. "Для Лиды Ли стрижка давно стала неотъемлемой частью ее образа", - пишут в паблике.

В паблике попросили сравнить, образы двух красоток, и проголосовать в комментариях, кому с такой прической больше подходит: "Друзья, что скажете, чей вариант нравиться больше?", - спросили авторы паблика.

Мнение фанатов разделилось, обе красотки великолепны с каре. Тем более что для Ани этот образ стал прорывным, певица давно экспериментирует не только с внешностью, но и с песнями и стилями.

Однако, что говорить, вот, что думают по поводу имиджа обеих певиц поклонники:

"Lida Lee😍😍❤️, вона красуня їй більше підходить такий образ", "Лида Ли -👏👏👏👏вашему таланту и Вам!!! Стиль во всём - это ваше)))", "Лорак не идёт такая стрижка", "Хоть и Лида Ли мне не нравится, но ей больше эта причёска идет", "Лорак как после тифа... 😆 А Лиде лучше всех", "Lida Lee🔥Ани Лорак никак не может найти свой образ", "Кароліна гарна в будь-якому образі💖", "Однозначно 2😍", "Lida Lee 🔥❤️😍".

Фаны Ани Лорак активизировались и голосовали за своего кумира, однако они однозначно проиграли в этой битве титанов красавиц.

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