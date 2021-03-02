Ани Лорак продолжает раскручивать свой новый клип
Как сообщает Politeka.net, известная певица Ани Лорак показала себя в странном образе, позируя перед авторами фан-паблика в Instagram в красном комбинезоне и черных колодках-сапожках с большими металлическими пряжками, на которых едва удержалась.
На видео Лорак "подловили" на выходе из обрызганного белого мерседеса. Звезда выглядела немного растрепано в очках-хамелеонах, неопрятно завязанном "хвостике" и красном наряде, который удивил поклонников.
В кадрах видна огромная разница между тем, какой появляется Лорак в клипах, а какая она в повседневной жизни. Привыкшие к безупречному вкусу в одежде своего кумира, фанаты опешили, увидев громадную куртку-пуховик, красные обвисшие штаники, и черные ботильоны на платформе, на которых певица почти на присядки дошла до студии одной из радиостанций.
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"Настоящее доброе утро с Ани Лорак!", - подписали авторы фан-странички видео.
Фанатов удивил наряд Каролины. Несмотря на то, что армия фанатов у певицы многочисленная, комментарии оставили далеко не все поклонники, посчитав необязательным отмечать данное видео певицы.
Те, кто не смог сдержать удивления констатировали: "Сварщик!", "Комбез классный", "Ну и ботинки у нее🙄", "Красненький тюльпанчик", "👏😍🔥🙌класс Коля","Манкурт".
Также на фан-страничке автор паблика сделала селфи со знаменитой певицей. Девушки позировали улыбаясь, и поклонники отметили, что обе они на фото прекрасно выглядят.
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