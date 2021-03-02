Відома співачка Ані Лорак в розкішному вбранні, що підкреслюють достоїнства фігури, прикувала увагу фанатів

Як повідомляє Politeka.net, в Instаgram відома співачка розмістила два образи, в яких знялася в кліпі.

"Мої дорогі, який образ з відео "Наполовину" вам сподобався більше: 1 або 2?",- запитала співачка, бажаючи почути "мед у вуха" від своїх відданих шанувальників і не помилилася.

Фанатам дуже сподобався образ співачки. Нагадаємо, нещодавно Кароліна презентувала новий трек і кліп "Наполовину" про нещасливе кохання, любовний трикутник. У кліпі знімається чоловік схожий на давнього "коханця" Ані Лорак Сергія Лазарєва. Сама співачка завила, що в таких історіях немає перемогли. У таких історіях, кожен стає жертвою.

Вбрання Кароліни просто сколихнули хвилю позитивних відгуків від шанувальників. Кароліні в ту ж мить відписали всі фан-акаунти, розхваливши вбрання кумира:

"Дуже красиві образи, але найбільше подобається другий😍 як то незвично і дуже красиво", "обидва образи просто неймовірні 😍 Кароліна Ви прекрасні♥️", "Ви неймовірно красиво виглядаєте в обох образах! Вони так протилежні, але ви однаково прекрасна❤️❤️❤️❤️❤️", "обидва нескінченно вам підходять! 😍 Другий максимально незвичайний, але настільки ж чарівний! Незрівнянна, Діва 🔥", - написали фанати.

Нагадаємо, що кудлата Лорак викликала подив зовнішністю в реальному житті, різниця величезна: "зварювальник".

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