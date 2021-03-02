Известная певица Ани Лорак в роскошный нарядах, подчеркивающих достоинства фигуры, приковала внимание фанатов

Как сообщает Politeka.net, в Instаgram известная певица разместила два образа, в которых снялась в клипе.

"Мои дорогие, какой образ из видео "Наполовину" вам понравился больше: 1 или 2?", - спросила певица, желая услышать "мед в уши" от своих преданных поклонников и не ошиблась.

Фанатам очень понравился образ певицы. Напомним, недавно Каролина презентовала свой новый трек и клип "Наполовину" о несчастной любви, любовном треугольнике. В клипе снимается мужчина похожий на давнего "любовника" Ани Лорак Сергея Лазарева. Сама певица завила, что в таких историях нет победивших. В таких историях, каждый становится жертвой.

Наряды Каролины просто всколыхнули волну позитивных отзывов от поклонников. Каролине в то же мгновенье отписали все фан-аккаунты, расхвалив наряды кумира:

"Очень красивые образы, но больше всего нравится второй😍 как то необычно и очень красиво", "Оба образа просто невероятные 😍 Каролина вы прекрасны ♥️", "Вы невероятно красиво выглядите в обоих образах! Они так противоположны, но вы одинаково прекрасна❤️❤️❤️❤️❤️", "Оба бесконечно вам подходят! 😍 Второй максимально необычный, но настолько же обворожительный! Несравненна, Дива 🔥", - написали фанаты.

Напомним, что лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик".

Как сообщала Politeka, роковая Ани Лорак с бюстом напоказ поразила откровением о любовном треугольнике: "Просто мурашки".

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