Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу приехал навестить их общую дочь

Мурат Налчаджиоглу показал свежие фото с дочкой Софией в своем Instagram, пишет Politeka.net.

После развода с певицей Мурат живет и работает в Киева, а вот Лорак с дочерь остались в Москве, где девочка учится в элитной частной школе.

О своем прилете в Москву Налчаджиоглу отчитался кадром с аэеропорта.

А затем показал фото с дочкой. София на опубликованных кадрах открывала коробку, вероятно, подарок отца.

Отметим, на совместном фото Мурат выглядит значительно более веселым, чем его дочка, складывается впечатление, что приезд отца не очень ее порадовал.

Также София не стала отрываться от просмотра любимых фильмов ради того, чтобы провести время с родителем, которого она видит не так уж и часто.

"Люблю мою дочку", - добавил надпись Мурат.

На опубликованных кадрах видно, что даже на кухню девочка идет с ноутбуком в руках, не прекращая просмотр. Мурату т только и осталось, что подергать ее за «хвост» пижамы.

Отметим, перед этим Мурат виделся с дочерью в начале января. Он сходил с дочкой в цирк, в кафе и по магазинам, где выбрал несколько новых игрушек для нее.

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