Известный певец Филипп Киркоров показал редкое архивное фото и рассказал о знаменательном событии в своей жизни

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм артиста.

Оказывается, что первые сольные концерты Киркорова в Московском Государственном Театре Эстрады состоялись 30 лет назад - 7 и 8 марта 1991 года.

«После этих сольников я получил приглашение от дирекции концертного зала "Россия" провести пять концертов. И понеслось!... Без передышки и остановки... Эти годы пролетели как 3 минуты, именно столько длится выступление на Евровидении, к которому в этом году я по большому счёту готовился все эти 30 лет...», - рассказал певец, и показал афишу тех концертов со своим фото.

Пользователи Сети восхищаются снимком и желают новых успехов артистом. Вместе с тем в комментариях отметили, что певец обязан своим успехом Алле Пугачевой, которая впоследствии стала его женой.

«Какой красавец был, помню это время так нравился», «Вы Филипп Бедросович уникальный и удивительный человек 🌟👑💥👌💯обожаю», «Филипп Бедросович, поздравляю вас с такой знаменательной датой! И с 30-ти летним юбилеем сольной программы!🧸❤ Удачи вам во всем!», «Красавчик, равных нет», «Спасибо Алле, это её заслуга, что все понеслось», «При чем тут Алла? Он сделал себя сам и его отец всегда говорит об этом. Это обижает. Прям петь она его научила?! Это его талант и его голос», «Как быстро бежит время»,

- пишут в комментариях.

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