Успешная певица Ани Лорак похвасталась горой подарков от Филиппа Киркорова.
Как сообщает Politeka.net, об этом появилась публикация в сторис на странице в Instagram.
Лучший друг Ани Лорак и крестный дочери Софии, Филипп Киркоров решил подарить семейству Лорак гору подарков. Артистка выложила несколько роликов на эту тему.
Зрителям можно увидеть, как щедрый крестный наводит камеру на множество коробок с игрушками. Это куклы известной фирмы. Подарков гораздо больше, чем принято дарить в обычных случаях. Есть даже домик для кукол.
Все действие сопровождается комментариями Киркорова, который говорит: «С 8-м марта тебя. И вот что к тебе сегодня придет. Посмотри, посмотри, посмотри…».
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Дальше все видят различные упаковки игрушек, призванные произвести незабываемое впечатление на ребенка.
На видео Ани Лорак подписала слова благодарности звездному куму: "Спасибо, любимый крестный!"
Нужно отметить, что Лорак пока не показывала, что дарит бывший муж девочке.
К сожалению, комментарии от фанатов невозможно прочитать, поскольку в Сториз нет такой функции.
Красавица Ани Лорак, которую часто упрекают в злоупотреблении услугами пластических хирургов, пережила развод со своим турецким мужем Муратом. У бывших супругов осталась девочка, которая изредка видится с папой.
После тяжелого расставания, где Лорак жаловалась на неверность и измены в июле 2018 года, не удивительно, что бывшие супруги не виделись с тех пор.
Однако, каково же было удивление фанатов, когда на светском мероприятии Ани Лорак прошлась взявшись за руки с Муратом Налчаджиоглу. Такое поворот событий вызвал много вопросов и догадок.
Стройная и прекрасная Ани Лорак пока никак не пояснила это появление.
Напомним, Ани Лорак в тесном комбинезоне поманила изгибами.
Как сообщала Politeka, пышногрудая Лорак впечатлила фигурой в черном боди.
Также Politeka писала, в сети обсуждают внешность Киркорова до Пугачевой.