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Известная певица Ани Лорак появилась на людях в компании бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу

Как передает Politeka.net, видео опубликовали на фан-страничке артистки в Instagram (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

На опубликованных кадрах Ани и Мурат улыбались и фотографировались, идя под ручку по ступенькам.

Похоже, после скандального развода знаменитостям все же удалось наладить отношения.

Поклонники певицы, мягко говоря, были шокированы увиденным, а некоторых из них даже допустили, что супруги вовсе не разводились, а хотели пропиариться.

"Аааафигеть, неужели вместе?", "Да они и не разводились наверное! Просто пиар лишний не помешает! Это же финансовый поток! Хорошая пара!", "Клас!!! Я рада, если...", "Просто в хороших отношениях", "Ура, они вместе", "Нужно сегодня отметить) как же круто, что они рядом", "Это самое лучшее, что может быть, сохранена семья, молодцы!", - писали в комментариях под видео.

Напомним, Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу после десяти лет брака. О проблемах в семье певицы стало известно в июле 2018 года. Именно тогда в интернет попала информация, что турецкий бизнесмен изменяет жене.