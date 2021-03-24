Певица Ани Лорак вернулась в украинскую столицу после того, как помирилась с бывшим мужем Муратом

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Ани Лорак, которое долгое время не выступает на родине и строит карьеру в российском шоу-бизнесе, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милым фото, которое было сделано, неожиданно, в центре Киева. Похоже, артистка вернулась домой после того, как помирилась с бывшим мужем Муратом.

На новом фото счастливая Ани Лорак запечатлена в интересной позе на оживленной улице через дорогу от ЦУМа. На прогулку она вышла в стильном наряде – на ней узкие кожаные брюки черного цвета и яркая горчичная куртка оверсайз, а на ногах массивные ботинки на высоких каблуках. Волосы певицы собраны в небрежную прическу, а на ее лице легкий макияж, милая улыбка и модные солнцезащитные очки.

В подпсии к публикации Лорак загадочно написала: "Цель – успеть все! Готовим для вас много нового, интересного и необычного". Поклонник не прошли мимо и принялись активно обсуждать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами и вопросами. "С нетерпением ждем", "Любимый Киев и любимая Каролина в Украине! Урааа! Что же нас ждет?", "Как всегда, красивая до безумия", "Солнышко, так рада, что вы в Украине. Мы очень ждем тур по Украине. Желаю хорошего дня и отличного настроения", "Ждем, красавица", - пишут в комментариях к фото Лорак.

Напомним, 42-летняя Ани Лорак впечатлила дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

Как сообщала Politeka, 42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник".

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