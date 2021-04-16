Снимки счастливых Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу наделали шума в Сети
Как сообщает Politeka.net, фотографии со свадтбы артистки всплыли на одной из фан-страниц в Инстаграм.
Как известно, Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу официально развелись в конце 2019 года. Прожили вместе одни довольно долго – девять лет в браке. Каролина подала на развод после того, как в СМИ оказались кадры развлечений Мурата с девушками в клубе.
Однако недавно Каролина и Мурат вместе пришли к Филиппу Киркорову на именины его дочери — Аллы-Виктории. Бывшие супруги танцевали и обнимались под песню «Я люблю тебя до слез».
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После этого соцсети буквально взорвались заявлениями о воссоединении Лорак с экс-мужем.
«Ани Лорак вернулась к бывшему мужу 💕», - написали на одной из фан-страниц, опубликовав архивные фото со свадьбы Каролины (настоящее имя певицы) с Муратом.
Личную жизнь артистки активно комментируют в Сети.
«Он без нее "О", вот и прибежал, поджав хвост! А Лорак наивная!», «Возможно, они в приятельских отношениях) Так бывает... когда уже забыты обиды... К тому же их объединяет ребёнок», «Ещё будет изменять раз научился», «Это хорошо, но истина такова: предавший раз - предаст не единожды...», - пишут в комментариях.
Напомним, 42-летняя Ани Лорак впечатлила дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".
Как сообщала Politeka, 42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник".
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