Любовница бывшего мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу, Лилия, ответила на вопрос о своих с ним отношениях

Как сообщает Politeka.net, о расставании с 43-летним экс-супругом певицы Лилию спросили фолловеры в соцсети.

Отметим, недавно Каролина и Мурат вместе пришли к Филиппу Киркорову на именины его дочери — Аллы-Виктории. Бывшие супруги танцевали и обнимались под песню «Я люблю тебя до слез». После этого соцсети буквально взорвались заявлениями о воссоединении Лорак с экс-мужем.

На фоне подобных заявлений у Лилии спросили о причине расставания с Муратом, с которым ее связывал роман.

«Высшая граница мудрости – в молчании», - ответила она.

Ранее Лилия активно публиковала совместные фото с Муратом на своей странице в Инстаграм, но сейчас там этих кадров уже нет.

Известно, что Лилии 24 года. Она живет в Киеве и работает визажисткой. Девушка воспитывает дочь от прошлого брака.

Как известно, Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу официально развелись в конце 2019 года. Прожили вместе одни довольно долго – девять лет в браке. Каролина подала на развод после того, как в СМИ оказались кадры развлечений Мурата с девушками в клубе.

После расставания Мурат завязывал непродолжительные отношения. До Лилии его пассией была Самия Ахметова.

В свою очередь 41-летняя Ани Лорак начала встречаться с 26-летним саунд-продюсером Black Star и бывшим возлюбленным Татьяны Решетняк Егором Глебом.

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