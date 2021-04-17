Популярная украинская певица Ани Лорак предложила оценить новый ремикс на ее песню и сопроводила его эффектным видео, на котором она позирует в купальнике

Как передает Politeka, соответствующий пост появился на странице Лорак в соцсети.

Так, певица запостила видео, на котором она танцует в сине-белом купальнике, и на нее капают капли воды. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

При этом певица указала геолокацию - судя по всему, видео было снято на Мальдивах.

Также Лорак пожелала всем фолловерам хороших выходных и призвала делиться своими впечатлениями от нового ремикса.

"Всем классных выходных! Зажигайте под мой новый ремикс #наполовинумой by @filatovkaras и делитесь впечатлениями в комментариях", - написала она.

В комментариях артистку засыпали комплиментами, а особенно фолловеров поразила фигура Каролины.

"Нереальная! Фигура - нет слов!", "Вы согрели мой дождливый день", "Невероятная! Кумир детства", "А голой быть обязательно?", "Очень нравился ремикс, композиция заиграла новыми красками", "Какая горячая", "Каролина, ты необыкновенная", - пишут в комментариях.

Напомним, 42-летняя Ани Лорак поразила дерзким образом в Красном: "что же мучаете нас?".

Как сообщала Politeka, 42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник".

Также Politeka писала, Любовница эксчеловека Ани Лорак пококетничала перед камерой в костюме зайчика: Мурат не смог устоять.