Популярная украинская певица Ани Лорак предложила оценить новый ремикс на ее песню и сопроводила его эффектным видео, на котором она позирует в купальнике
Как передает Politeka, соответствующий пост появился на странице Лорак в соцсети.
Так, певица запостила видео, на котором она танцует в сине-белом купальнике, и на нее капают капли воды. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.
При этом певица указала геолокацию - судя по всему, видео было снято на Мальдивах.
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Также Лорак пожелала всем фолловерам хороших выходных и призвала делиться своими впечатлениями от нового ремикса.
"Всем классных выходных! Зажигайте под мой новый ремикс #наполовинумой by @filatovkaras и делитесь впечатлениями в комментариях", - написала она.
В комментариях артистку засыпали комплиментами, а особенно фолловеров поразила фигура Каролины.
"Нереальная! Фигура - нет слов!", "Вы согрели мой дождливый день", "Невероятная! Кумир детства", "А голой быть обязательно?", "Очень нравился ремикс, композиция заиграла новыми красками", "Какая горячая", "Каролина, ты необыкновенная", - пишут в комментариях.
Напомним, 42-летняя Ани Лорак поразила дерзким образом в Красном: "что же мучаете нас?".
Как сообщала Politeka, 42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник".
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