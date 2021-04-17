В Сети горячо обсуждают случайные кадры с певицей Ани Лорак, снятые во время звездной вечеринки

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 42-летней артистки поделились любопытным видео, которое было сделано на праздновании дня крестин дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Среди гостей была и украинская певица Ани Лорак, строящая карьеру в РФ. Последняя пришла с бывшим мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, и дочерью Софией.

В какой-то момент гостям, видимо, предложили в качестве развлечения караоке. Каролина, сидевшая за столом, отпила из бокала, взяла микрофон и исполнила хит Аллы Пугачевой "Женщина, которая поет".

Пользователи с энтузиазмом обсудили старания Лорак:

"Молодец🔥🔥🔥"

"Как же красиво 👏"

"Круто, Ани просто умничка и настоящий талант❤️👏"

"Мощно... Но в исполнении Аллы Борисовны было ещё мощнее и глубже. Там каждое слово было прочувствовано, как исповедь..."

"Хорошая песня, глубокий смысл"

"❤️🔥Любовь моя Ты молодец!! Очень круто смотришься и поёшь солидно!!"

"А где примадонна с детьми"

Напомним, во время той же вечеринки Ани Лорак и ее экс-супруг сидели рядом за столом и танцевали медленный танец в объятиях друг друга. И это после тяжелого развода пару лет назад. Для певицы стала потрясением измена Мурата. Примирение родителей Софии дало повод для многочисленных слухов о возобновлении отношений.

В Сети опубликовали кадры, на которых Налчаджиоглу нежно обнимает Лорак за талию, а она от души поет песню «Я люблю тебя до слез».

Напомним, 42-летняя Ани Лорак впечатлила дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

Как сообщала Politeka, 42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник".

Также Politeka писала, Любовница экс-мужа Ани Лорак пококетничала перед камерой в костюме зайки: Мурат не смог устоять.