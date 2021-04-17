В Сети горячо обсуждают случайные кадры с певицей Ани Лорак, снятые во время звездной вечеринки
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 42-летней артистки поделились любопытным видео, которое было сделано на праздновании дня крестин дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Среди гостей была и украинская певица Ани Лорак, строящая карьеру в РФ. Последняя пришла с бывшим мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, и дочерью Софией.
В какой-то момент гостям, видимо, предложили в качестве развлечения караоке. Каролина, сидевшая за столом, отпила из бокала, взяла микрофон и исполнила хит Аллы Пугачевой "Женщина, которая поет".
Пользователи с энтузиазмом обсудили старания Лорак:
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"Молодец🔥🔥🔥"
"Как же красиво 👏"
"Круто, Ани просто умничка и настоящий талант❤️👏"
"Мощно... Но в исполнении Аллы Борисовны было ещё мощнее и глубже. Там каждое слово было прочувствовано, как исповедь..."
"Хорошая песня, глубокий смысл"
"❤️🔥Любовь моя Ты молодец!! Очень круто смотришься и поёшь солидно!!"
"А где примадонна с детьми"
Напомним, во время той же вечеринки Ани Лорак и ее экс-супруг сидели рядом за столом и танцевали медленный танец в объятиях друг друга. И это после тяжелого развода пару лет назад. Для певицы стала потрясением измена Мурата. Примирение родителей Софии дало повод для многочисленных слухов о возобновлении отношений.
В Сети опубликовали кадры, на которых Налчаджиоглу нежно обнимает Лорак за талию, а она от души поет песню «Я люблю тебя до слез».
Напомним, 42-летняя Ани Лорак впечатлила дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".
Как сообщала Politeka, 42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник".
Также Politeka писала, Любовница экс-мужа Ани Лорак пококетничала перед камерой в костюме зайки: Мурат не смог устоять.