Бывший возлюбленный Ани Лорак, продюсер Фалеса, прокомментировал ее вероятное воссоединение с экс-супругом Муратом Налчаджиоглу

Недавно Каролина (настоящее имя певицы) и Мурат вместе пришли на вечеринку у Филиппа Киркорова. Бывшие супруги танцевали и обнимались под песню «Я люблю тебя до слез», а также довольно мило общались.

После этого соцсети буквально взорвались заявлениями о воссоединении Лорак с экс-мужем. Не обошла горячая тема стороной и светскую тусовку.

Так, экс-продюсер и бывший гражданский муж Лорак Юрий Фалеса уверен, что артистка поступила правильно. Об этом он сказал в интервью «Собеседнику.ru».

«Считаю, что это хорошо, потому что у них общий ребенок. Думаю, ради дочки можно простить неверность», - заявил Фалеса.

Как известно, у Лорак и Мурата есть 9-летняя дочь София.

Напомним, Ани Лорак и Юрий Фалеса жили в гражданском браке с 1997 по 2006 год. Ради певицы продюсер расстался со своей женой Ольгой, с которой он прожил 11 лет. У пары осталось двое детей. Дочь Иванна осталась жить с матерью, а сына Артема продюсер забрал к себе. Сейчас такую опрометчивость он считает "большой глупостью".

"Семью, наверное, вряд ли удалось бы сохранить. Но с детьми надо было быть поаккуратнее. Дочь со мной не общается последние шесть лет. Ей 32 года, она вышла замуж, одила сына и улетела к мужу в Израиль. Но о том, что я стал дедушкой, узнал только через год после рождения ребенка", - поделился Фалеса.

Напомним, любовница экс-мужа Лорак впервые затронула тему расставания с Муратом: что она сказала.

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