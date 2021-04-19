Популярная певица, Ани Лорак, показала фигуру в купальнике, как и телеведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко

Обе красотки - обладательницы стройных форм, благодаря тренировкам и питанию, передает Politeka.net. К слову Ани Лорак в прошлом году на карантине набирала лишние килограммы, но сейчас она выглядит просто потрясающе.

Теперь артистка может дать фору любой знаменитости. В одной из групп решили сравнить фигуру Ани Лорак и Регины Тодоренко. Обе позировали в похожих купальниках, стоя полубоком к камере.

"Битва купальников ☀️

Кто-то уже вернулся из курортного рая, а кто-то как раз туда полетел. Друзья, чей наряд для пляжного отдыха вам нравится больше - Ани Лорак @anilorak или Регины Тодоренко @reginatodorenko?", - написали авторы публикации.

За 15 минут пост собрал сотни лайков и много комментариев. Мнения пользователей сети разбежались, но по количеству комментариев Ани Лорак победила.

"Ани Лорак! Дива", "Ани Лорак ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", Тодоренко", "Мне в принципе, больше Ани Лорак нравится", "Все! Все хороши и все отдохнувшие", "Я люблю черный поэтому Регина", "Ни одна ни вторая", "😍Ани Лорак😘😘😘😘😘", - написали пользователи сети.

Напомним, чтобы привести себя в форму Ани Лорак руководствуется несколькими правилами. Звезда отказывается на время от употребления хлебобулочных и кондитерских изделий, следит за сочетаниями продуктов, исключает из рациона жирные и копченые блюда, и не ест ничего жареного.

Также красотка много времени проводит в спортзале.

Напомним, 42-летняя Ани Лорак поразила дерзким образом в Красном: "что же мучаете нас?".

Как сообщала Politeka, 42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник".

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