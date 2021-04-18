Популярная украинская певица Ани Лорак хорошо проводит время в отпуске вместе с близкими
Впервые за долгое время певица решила отправиться в отпуск вместе с близкими. Причем, путешествует ли Каролина с возлюбленным или только с дочерью – она рассказывать не стала. Тем не менее, уже известно, что Ани Лорак наслаждается отдыхом на Мальдивах (звезда недавно отметила. На курорте певица не только расслабляется, но и работает.
Накануне она приняла участие в пляжной фотосессии. Звезда приурочила ее к выходу своего нового ремикса на песню «Наполовину мой». После яркой съемки артистка решила поздно вечером отдохнуть в ресторане.
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Не обошлось и без танцев за столом. Сидя на стуле в коротком черном платье, Каролины покрутилась на камеру, показывая фигуру и свой пляжный лук этого дня. С распущенными волосами и вечерним макияжем Каролина выглядела довольной и отдохнувшей.
Также ранее певица запостила видео, на котором она танцует в сине-белом купальнике, и на нее капают капли воды. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.
В комментариях артистку засыпали комплиментами, а особенно фолловеров поразила фигура Каролины.
"Нереальная! Фигура - нет слов!", "Вы согрели мой дождливый день", "Невероятная! Кумир детства", "А голой быть обязательно?", "Очень нравился ремикс, композиция заиграла новыми красками", "Какая горячая", "Каролина, ты необыкновенная", - пишут в комментариях.
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