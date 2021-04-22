Бывший возлюбленный Ани Лорак, продюсер Фалеса, заставлял работать артистку даже во время болезни

С раннего возраста Каролина пыталась прославиться благодаря своему голосу, а ее продюсер не жалел звезду даже во время ее болезни. Как известно, с юных лет Лорак продюсировал Юрий Фалеса. Мужчина испытывал нежные чувства к молодой звезде и даже бросил жену и детей, желая развестись ради Каролины.

Как сообщает СтарХит, в одном из своих интервью Каролина рассказала, как на самом деле относился к ней Фалеса. По ее словам, он просто видел в ней средство для зарабатывания денег. И хотя их отношения продлилось 10 лет, во что-то большее это не переросло.

По словам Каролины, Фалеса тему детей также не затрагивал, он просто хотел, чтобы она работала и достигала высот.

«Помню, как-то я сильно заболела ангиной, у меня опухло горло, поднялась температура, но из-за большого гонорара заставил меня выступать. «Соберись, ты артистка! Давай!» — говорил он. В тот момент я спросила себя: кого же полюбил Юра — меня, как артистку или как человека? Он относился ко мне как объекту по зарабатыванию денег и ставил карьеру превыше всего», — рассказывала Каролина в интервью.

В итоге, отношения звезды и продюсера были в тупике, когда она поняла, что тот видит в ней лишь средство для заработка.

Юрий Фалеса ранее также сам рассказал, что Ани Лорак очень талантливая артистка, которая даже могла бы превзойти свою коллегу Светлану Лободу.

По словам продюсера, если бы в Лорак вложили хотя бы десятую часть тех денег, которые вкладываются в Лободу, то первая уже давно стала бы певицей номер один в мире. Поэтому здесь сложно говорить о конкуренции двух певиц.

По мнению Фалесы, чтобы конкурировать с кем-либо, важен характер.

"Один артист не может всегда быть на верхушке. Это удавалось только Пугачевой. Но опять-таки характер Аллы Борисовны и Лорак – небо и земля!", - отметил продюсер.

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