Известная украинская певица Оля Полякова удивила своим заявлением после откровений Ани Лорак о Константине Меладзе

Как пишет Politeka.net, не так давно 42-летняя певица Ани Лорак рассказала в откровенном интервью, что Константин Меладзе хотел близкие отношения взамен на плодотворное сотрудничество. Оля Полякова решила поддержать коллегу и рассказала свою историю в социальных сетях, обратившись к другим певицам и фанатам:

"Всем привет, дорогие мои. В это солнечный день, в Страстную пятницу, я бы хотела записать пост поддержки певицы Ани Лорак, которая в одном из своих откровенных интервью обвинила Меладзе, не то чтобы обвинила, она просто рассказала историю о том, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей личные отношения взамен на продвижение по карьере. И Аня наткнулась на хейт и на порицание от звезд-коллег о том, что это ложь. Я хочу заявить, что я верю и думаю, что она говорит правду, только потому, что я сама получала такое предложение от этого же человека. Может это повезло только нам или не повезло с Аней получить подобное предложение. Мы об этом никогда не узнаем, потому что об этом принято молчать, это принято замалчивать и вообще тема харассмента в нашем обществе не считается чем-то порицаемым", - сказала Оля в видео.

"Пост в поддержку Ани Лорак.

Женщины всего мира, которые не боятся говорить правду, на твоей стороне", - написала Полякова под видео.

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