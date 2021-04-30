Певица Оля Полякова, отправившаяся отдыхать за границу уже в третий раз за этот год, довела украинцев до белого каления

Новый год, а также свой день рождения 37-летняя звезда отмечала на Мальдивах. Через несколько месяцев красотка засветилась в Египте, "дегустируя" открывшийся отель "Rixos". А сейчас находится на фешенебельном курорте в Турции вместе с дочерьми и мамой.

Как отдыхается певице решила проверить Екатерина Осадчая вместе со съемочной командой "Світського життя".

На официальной страничке программы в Инстаграм появился свежий пост как раз об этом, передает Politeka.net.

Девушки расположились у бассейна на мягких диванчиках. Перед ними стоял накрытый стол с закусками и фруктами. Релаксирующие Осадчая и Полякова одарили зрителей легкими улыбками.

Не все пользователи оценили "прекрасную жизнь" зведных красоток. Некоторые припомнили Поляковой, как она жаловалась на нехватку денег из-за карантина и отмены концертов.

"Ахах, это эта, плакала, что на карантине денег нет... 😂"

"Надоели до невозможности!!! Это та, что плакала, что денег нет, бессовестная😡. Обычные люди концы с концами еле сводят!👎💩"

"А отельчик то 50+ кусков за недельку отдыха стоит 😂"

"Стошнило..."

"Дайте людям спокойно отдыхать"

Напомним, Осадчая показала, чем занимается семейство Поляковых на отдыхе. Так, пока старшая дочь певицы Маша играет на гитаре, младшая Алиса лепит из глины. Также, девочки регулярно выходят на пляж и балуют себя экзотическими блюдами в местных ресторанах.

Напомним, Полякова заставила Данилко стонать от удовольствия, Каменских тоже в деле