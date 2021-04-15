Звездный детектив Оля Полякова удивила всех неожиданным поступком на шоу "Маска", еще и Каменских не устояла

Как сообщает Politeka.net, грандиозное шоу "Маска" на телеканале "Украина" несколько месяцев будоражило украинцев интригами, выступлениями участников и реакциями звездных детективов. Так, недавно на странице проекта в Instagram опубликовали забавный короткий ролик, в котором звездный детектив Оля Полякова неожиданно начала делать массаж своему коллеге Андрею Данилко. Более того, вскоре под радостные вопли зрителей к ней присоединилась Настя Каменских и даже Дзидзьо.

В ролике видно, что сначала почти все звездные судьи сидят за столом, как вдруг Полякова срывается со своего места, подходит к Данилко и начинает усердно массировать его плечи. Тут же к ней присоединяется Дзидзьо, который стоял рядом, а потом еще и Каменских подошла и тоже начала делать массаж. В стороне остался только Олег Винник. Надо сказать, что таким своеобразным способом звездные детективы решили мотивировать Данилко дать правильный ответ, кто прячется за очередной маской. И все это под громкие вопли: "Андрей, давай, скажи", "Михайлович, давай!" и тому подобное.

В подписи к ролику говорится: "Когда вся надежда только на Андрея Михайловича! Или неочевидные преимущества, когда ты единственный внимательно слушаешь подсказки о звездных героев. Смотрите выступления героев и веселые моменты шоу на YouTube-канале "Маска. Украина". Пользователи тут же принялись активно обсуждать забавный ролик, не сдерживая себя в комментариях.

Напомним, Андрей Данилко с Надеждой Мейхер утерли нос Оле Поляковой на шоу "Маска": "Давай 500 гривен!".

Как сообщала Politeka, Настя Каменских раскусила брутального Сома на шоу "Маска" и не смогла держать себя в руках: "Единственное, что выдало...".

Также Politeka писала, звездный детектив Андрей Данилко сразу же разгадал, кто Луна на шоу "Маска", и поставил на место Олю Полякову: "Михайлович, браво!".