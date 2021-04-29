Популярная певица Оля Полякова показала результаты похода к стоматологу

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно побывала на отдыхе в Турции с дочками и мамой, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда похвасталась поклонникам "новой" улыбкой после посещения врача по рекомендации телеведущей Леси Никитюк. В своих сторис певица выложила видео с процедуры отбеливания зубов, а потом еще и показала ее результаты.

Так, сначала Олю можно увидеть, сидя в стоматологическом кресле, врач проводит процедуру, но выглядит это весьма своеобразно. На кадрах крупным планом снят открытый рот певицы, который расширен специальным приспособлением, а на глазах видно черные очки. "Спасибо за наводку, Леся Никитюк. Теперь я тоже белозубая акула шоу-бизнеса", - подписала сторис Полякова.

Отметим, что суперблондинка показала еще несколько кадров, в которых рассказывает о своей семье, но здесь привлекает внимание ее белозубая улыбка. Надо сказать, что зубы звезды выглядят и правда весьма впечатляюще, они даже чуть похожи на модные сейчас виниры. И судя по тому, какой счастливой выглядит Оля, результаты процедуры отбеливания ей понравились.

Напомним, Полякова с 16-летней дочкой устроили битву купальников, заворожив аппетитными формами: "Как сестрички".

Как сообщала Politeka, Полякова показала, как ее с мамой и дочками обхаживают в Турции: "Вот эти мужчины за нами бегают".

Также Politeka писала, Полякова отправилась покорять пляж с красоткой-дочерью в одинаковых купальниках: "Ой, кто круче?".