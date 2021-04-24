Популярная украинская певица Оля Полякова показала, как ее семейство наслаждается заботливым сервисом на отдыхе в Турции

Недавно артистка отправилась отдыхать за пределами Украины в исключительно женской компании: с ней полетели ее мать и две дочки – Маша и Алиса. Как сообщает Politeka.net, в новом видео на своей странице в Инстаграм Полякова показала, каким вниманием их окружили сотрудники отеля, в котором они остановились.

Так, на кадрах можно увидеть, как турецкие работники отеля готовят ужин на глазах у семейства Поляковых. Сама певица не могла оставаться в стороне, поэтому старательно расспрашивала мужчин о каждой детали.

«Давай, Мехмет, жги!...Нас тут очень хорошо принимаю, кружат…Вы посмотрите, все эти люди за нами ухаживают…Вот эти все прекрасные мужчины, они за нами здесь бегают», - рассказывает зрителям Полякова, показывая повара, а также других работников отеля.

Певица явно в восторге от того, как с ее семьей обращаются в отеле. Она также поинтересовалась у своих дочек и мамы, довольны ли они, на что все трое ответили положительно.

Украинцы бурно отреагировали на пост звезды.

«Какая молодая и красивая мама, вот точно говорят, что породу ничем не испортишь! Хорошего отдыха!», «Слюной подавилась! Пошла жарить мясо», «Очень вкусно и профессионально!», «Оля мама такая молодая», - пишут люди.

Напомним, Полякова показала вблизи свою 62-летнюю маму, которой не дашь и 40 лет: красноречивые кадры.

Как сообщала Politeka, Полякова похвасталась заморскими яствами, пока украинцы сидят на карантине: "Пещера изобилия".

Также Politeka писала, что Полякова показала, что вытворяет ее младшая дочь ради популярности в ТикТоке: "Ух ты! Умница!".