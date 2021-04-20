Известная певица Оля Полякова вместе с мамой и двумя дочерьми Машей и Алисой отправились на отдых в Турцию

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова часто публикует в своих сторис интересные видео, на которых показывает свою жизнь. Так в кадры к Оле Поляковой попал завтрак из роскошных яств, на отдыхе в Турции.

Полякова показала завтрак, заявив, что "похудеть" не удастся. На столе стояли разнообразные блюда, клубника, маракуя, оливки, сыр и другие аппетитные блюда.

Также Полякова провела рум-тур, экскурс по трехэтажным апартаментам, в которых обосновалась знаменитость с семейством. Полякова показала какие прекрасные комнаты, в каждой - ванна и туалет, с выходом на террасу, на которой проходят обеды.

Оля Полякова не упустила возможность похвастаться своим шикарным номером на третьем этаже:

Огромная кровать и ванна, доставили особое удовольствие певице.

Напомним, Оля Полякова похвасталась перед украинцами завтраком с клубникой и шоколадом: "Девчонки, поздоровайтесь..."

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