Старшая дочь певицы Оли Поляковой, Маша, показала забавное видео в соцсети, в котором неожиданно разделась
Как сообщает Politeka.net, старшая дочь певицы Оли Поляковой 16-летняя Мария активный пользователь Instagram, где часто радует публику яркими фото и видео из своей жизни. Так, в этот раз юная красотка выложила в сеть забавное видео, в котором неожиданно разделась до белья, чем здорово удивила своих поклонников.
На кадрах видно, что Маша снимает себя на телефон, стоя себя в тусклой комнате, которая напоминает раздевалку. Сначала девочка появилась в кадре в стильном темном бюстгальтере и короткой черной юбке. Она весело подпевает динамичной музыке и в какой-то момент ее образ резко меняется.
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Так, с пояса Марии исчезает юбка и она остается в лифчике и узких темных трусиках, демонстрируя фигуру и продолжая подпевать. Вскоре девушка приближается к зеркалу, в которое себя снимает, показывая упругие прелести. "Выставить в тт?", - подписала сторис Полякова-младшая.
Отметим, что недавно Мария нарвалась на критику в сети, когда выставила видео, в котором показала свой день за несколько секунд. В ролике Маша запечатлена в своей комнате, она показала лицо крупным планом, похвасталась беспроводными наушниками, играла на гитаре, заправляла постель, и занималась своими делами. Перед камерой юная красотка появилась в яркой оранжевой футболке с оригинальным принтом. Ее длинные волосы распущены, а на лице яркий макияж с черными стрелками. И именно макияж стал причиной травли, Машу раскритиковали за неумение рисовать стрелки на глазах.
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