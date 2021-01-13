Старша донька співачки Олі Полякової, Маша, пішла по стопах зіркової мами і здивувала витівкою на пляжі

Як повідомляє Politeka.net, 16-річна дівчина виклала на своїй сторінці нові фото, зроблені на березі моря. Маша одягла жовтий купальник, поверх якого накинула напівпрозорий білий халат, який пікантно приспустила на плече.

Дочка Полякової прогулялася по пляжу, граючи з зав'язками свого вбрання. На одному зі знімків юна красуня повернулася боком до камери і показала струнку фігуру, а на іншому променисто посміхнулася і закрила очі, ніби мружачись від сонця.

"Мама буде роздягатися повільно, а я швидко 😂. P. s зрозуміє той, хто підписаний на нас обох. Яка фотка вам більше подобається 1 або 2?",- підписала кадри Маша.

Користувачі Мережі в коментарях поділилися враженнями від образу дівчини, не забувши і про знамениту маму:

"Боже, така красива"; "Фантастична"; "всі класні😍 😍 😍 😍"; "Машуля, просто відпад 😍 богиня"; "красиві обидві";" дуже красива дівчина";" взагалі обидві супер";" друге фото, це взагалі краса! І ніжно і акуратно, прекрасне фото, щиро"; "на обох гарненька"; " Маша, як же ти схожа на маму👍"; "вже в маминому халаті"; "дуже гаряче"; " перша з хитринкою🔥 👌"; "хороший халат, універсальний!!!"; "Ось, ось інтриганки";"як Лисеня".

Раніше Оля Полякова виклала схожі фото зі своєї відпустки на Мальдівах. На відміну від дочки, вона дозволила собі більше оголитися на пляжі.

Нагадаємо, що Полякова, витираючи "сльози", покаялася перед Фреймут, Каменських і Монатіком: "Накликала, Вибачте хлопці!"

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова в кокетливому халатику оголосила, що залишає Україну, розкривши деталі: «дуже хочу...».

Також Politeka писала, що мокра Оля Полякова попустувала на вулиці в одному купальнику, спекотні кадри:"з такою не замерзнеш".