В шоу «Маска» взбудоражили публику заявлением о втором сезоне
Как передает Politeka.net, соответствующее заявление появилось на странице проекта в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
«Есть для вас 2 новости! 1. Фантастический сезон гипершоу МАСКА закончился в минувшую субботу. 2. Уже скоро мы удивим вас вторым сезоном любимого шоу», - сказано в сообщении.
Этот текст сопроводили забавным коротким роликом, в котором звездный детектив Оля Полякова буквально рыдает, а коллеги пытаются ее успокоить. При этом Дзидзьо решил немного пошутить и сказал: "Плачь, плачь, моя любимая!". Правда это еще больше раззадорило Олю, и она начала изображать рыдание еще старательнее. Потом Дзидзьо начал просить Андрея Данилка, который был рядом, чтобы он ее успокоил.
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"Михайлович, успокой ее, пожалуйста! Успокой ее, успокой!", — обратился Дзидзьо к коллеге. В этот момент Данилко обнял Полякову, а она продолжила «плакать» у него на плече.
Пост вызвал бурную реакцию пользователей Сети.
«Скоро... Это в январе 2022 года?», «Бедная Оля», «Ждем срочно 2 огненный сезон», - пишут в комментарриях.
Также пользователи Сети принялись угадывать, когда может появиться второй сезон. Кто-то ждет его уже в сентябре. В то же время другие уверены, что шоу "Маска" появится на экранах не ранее 2022-2023 года, поскольку костюмы еще абсолютно не готовы.
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Как сообщала Politeka, Полякову в халате и с полотенцем на голове сравнили со скромником Данилко: "Это жесть"
Также Politeka писала, что Полякова горько разрыдалась на съемках рядом с Данилко, что довело певицу до истерики: "Михайлович, успокой"