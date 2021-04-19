В шоу «Маска» взбудоражили публику заявлением о втором сезоне

Как передает Politeka.net, соответствующее заявление появилось на странице проекта в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«Есть для вас 2 новости! 1. Фантастический сезон гипершоу МАСКА закончился в минувшую субботу. 2. Уже скоро мы удивим вас вторым сезоном любимого шоу», - сказано в сообщении.

Этот текст сопроводили забавным коротким роликом, в котором звездный детектив Оля Полякова буквально рыдает, а коллеги пытаются ее успокоить. При этом Дзидзьо решил немного пошутить и сказал: "Плачь, плачь, моя любимая!". Правда это еще больше раззадорило Олю, и она начала изображать рыдание еще старательнее. Потом Дзидзьо начал просить Андрея Данилка, который был рядом, чтобы он ее успокоил.

"Михайлович, успокой ее, пожалуйста! Успокой ее, успокой!", — обратился Дзидзьо к коллеге. В этот момент Данилко обнял Полякову, а она продолжила «плакать» у него на плече.

Пост вызвал бурную реакцию пользователей Сети.

«Скоро... Это в январе 2022 года?», «Бедная Оля», «Ждем срочно 2 огненный сезон», - пишут в комментарриях.

Также пользователи Сети принялись угадывать, когда может появиться второй сезон. Кто-то ждет его уже в сентябре. В то же время другие уверены, что шоу "Маска" появится на экранах не ранее 2022-2023 года, поскольку костюмы еще абсолютно не готовы.

Напомним, Огневич показала, как создавали ее костюм Солнца на шоу "Маска", закулисные кадры: "Настоящая магия"

Как сообщала Politeka, Полякову в халате и с полотенцем на голове сравнили со скромником Данилко: "Это жесть"

Также Politeka писала, что Полякова горько разрыдалась на съемках рядом с Данилко, что довело певицу до истерики: "Михайлович, успокой"