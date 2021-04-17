Звездный детектив Оля Полякова удивила всех неожиданным поступком на шоу "Маска"

Как сообщает Politeka.net, грандиозное шоу "Маска" на телеканале "Украина" несколько месяцев будоражило зрителей неимоверными интригами, реакциями звездных детективов и удивительными преображениями звезд. Однако, первый сезон подошел к концу, что вызвало шквал эмоций не только у зрителей, но и у жюри. Так, Оля Полякова сильно растрогалась и даже громко разрыдалась из-за того, что шоу закончилось. Правда, тут же стало известно, что скоро будет и второй сезон.

На странице шоу в соцсети Instagram опубликовали забавный короткий ролик, в котором звездный детектив Оля Полякова буквально рыдает, а коллеги пытаются ее успокоить. В ролике видно, что Дзидзьо решил немного пошутить и сказал: "Плачь, плачь, моя любимая!". Правда это еще больше раззадорило Олю, и она начала рыдать еще громче. Потом Дзидзьо уже заволновался и начал просить Андрея Данилка, который был рядом, чтобы он ее успокоил. "Михайлович, успокой ее, пожалуйста! Успокой ее, успокой!", — начал просить Дзидзьо. В этот момент Данилко подхватил Полякову и сжал в объятиях, пока она продолжала плакать.

В подписи к видео говорится: "Есть для вас 2 новости! 1. Фантастический сезон гипершоу МАСКА закончился в минувшую субботу. 2. Уже скоро мы удивим вас вторым сезоном любимого шоу. Смотрите выступления героев и веселые моменты шоу на YouTube-канале "Маска. Украина". Пользователи тут же принялись обсуждать новое видео с эфира, отмечая, что понимают Олю и также ждут второго сезона шоу.

Напомним, Андрей Данилко с певицей Надеждой Мейхер утерли нос Оле Поляковой на шоу "Маска": "Давай 500 гривен!".

Как сообщала Politeka, популярная певица Настя Каменских раскусила брутального Сома на шоу "Маска" и не смогла держать себя в руках: "Единственное, что выдало...".

Также Politeka писала, звездный детектив Андрей Данилко сразу же разгадал, кто Луна на шоу "Маска", и поставил на место Олю Полякову: "Михайлович, браво!".