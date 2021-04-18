В Сети показали все образы эпатажной певицы Оли Поляковой, в которых она появлялась в шоу "Маска"

Как передает Politeka.net, на официальной страничке проекта в Инстаграм подводят итоги только что завершившегося первого сезона, звездными детективами которого были несравненные Оля Полякова, Настя Каменских, Андрей Данилко, Олег Винник и DZIDZIO.

37-летняя Полякова из эфира в эфир изумляла публику роскошными и детально продуманными образами. В частности, красотка козыряла в необычном виде - банном халате и с полотенцем на голове, а также дерзком мини-платье зеленого оттенка на одно плечо, "космическом" серебристо-красном комбинезоне, черно-белом наряде с пышными рюшами, боди с безумными вырезами и золотистом коротеньком платье.

"Звездный детектив шоу "Маска" яркая Оля Полякова каждую субботу поражала нас своими образами. Они были смелыми, непредсказуемыми и невероятно красивыми! Какой из образов @polyakovamusic вам понравился больше всего? Голосуйте в комментариях 👇", - говорится в подписи к кадрам.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Некоторые неожидано сравнили суперблондинку Полякову с Данилко (который, к слову, появлялся каждый раз в одном и том же наряде - черном свитшоте, и таких же штанах и кепке).

"Простите, но образ Данилко получше, чем Полякова и Дзидзьо в халате"; "Халат 🤣🤣🤣"; "Все её образы прекрасны😍"; "Зачем под Леди Гагу косить???"; "6 но халат с полотенцем это жесть"; "Красотка❤️❤️❤️", - комментировали в Сети.

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