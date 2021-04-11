Популярная украинская певица Оля Полякова станцевала с Олегом Винником и Дзидзьо перед съемками

Вчера прошел долгожданный финал шоу с перевоплощениями в необычных героев «Маска». На съемках зрители могли увидеть самых разных исполнителей, но не знал их имен, ведь звезды выступали в ярких костюмах, полностью скрывающих их личность. В то же время члены жюри шоу до конца не знали, кто скрывался под маской победителя.

На фан-аккаунтах решили вспомнить, как звезды веселились перед съемками последнего эфира. Оля вместе с коллегами – певцом Олегом Винником и певцом, выступающим под псевдонимом, Дзидзьо, хорошо провела время. Так, артистка просто устроила зажигательные танцы, покрутив ягодицами.

От забавного мини-выступления на камеру не удержались и сами товарищи Поляковой, которые принялись повторять ее движения и смеялись на камеру. Причем в комментариях пользователи отметили, что члены жюри забыли красотку, которая должна была быть с ними – Настю Каменских.

«А Настю где потеряли?» - пишут в сети.

До этого Полякова поделилась забавными домашними видео в своем Инстаграм. Певица решила провести субботний день с пользой, и начала его с тренировки. Однако, заниматься одной ей не захотелось, поэтому артистка решила приобщить с занятиям спортом свою 16-летнюю дочь Машу.

Полякова сняла на видео, как заходит в комнату, где ее дочь лежит на кровати.

«Я хочу, чтоб моя дочечка пошла заниматься со мной спортом. А она не хочет! Уговорите ее», - обращается певица к зрителям.

Напомним, скандал Поляковой с Тиной Кароль, известный продюсер раскрыл новые детали: "Абсолютно бесполезные...".

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