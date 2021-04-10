Продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский высказался по поводу скандала певицы с Тиной Кароль

Как сообщает Politeka.net, известный украинский продюсер Михаил Ясинский в интервью в программе "Слава+" откровенно рассказал о том, что думает по поводу скандала межу Олей Поляковой и Тиной Кароль. Как известно, несколько недель назад суперблондинка в эфире шоу "Маска" назвала вдову Кароль "плакальщицей". Тина ответила на это, после чего Оля извинилась. Через несколько дней Кароль презентовала песню под названием "Скандал", так что все сразу же заговорили об удачной пиар-акции.

Во время интервью Слава Демин спросил у Михаила Ясинского, что он думает по поводу все этой ситуации. Так, продюсер считает, что песня у Тины Кароль классная и ей не нужен был такой пиар.

"Это были абсолютно не нужные усилия, абсолютно бесполезные и создавшие, наверно, больше токсичности вокруг образа, который должен находится вообще в стороне от подобных вещей, подобных энергий. Это мое мнение. Тут если бы не было никакой реакции на это, была бы вообще идеальная ситуация. А зачем разговоры, если песня классная? Когда песня классная, не нужны никакие разговоры, поверь мне", - заявил Ясинский.

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