Продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский дал откровенное интервью об украинском шоу-бизнесе

Как сообщает Politeka.net, известный украинский продюсер Михаил Ясинский в интервью в программе "Слава+" откровенно рассказал о том, что происходит в отечественном шоу-бизнесе. Так, среди прочего продюсер вспомнил о победителе одного из сезонов талант-шоу "Х-Фактора" Александре Кривошапко.

Ясинский считает парня очень талантливым, и считает, что он мог построить успешную сценическую карьеру. Однако, по словам Михаила, он был слишком доверчивым и ошибся, так что работа с Кривошапко стала одним из его факапов.

"Я сделал ему две роскошные песни, одна из них вышла, там без клипа, без ничего. Но там все сломалось в один момент, как это часто ломается на полпути. Я иногда так сильно увлекаюсь, что когда уже пишу, что мне нужно, планы пишу, и их все утверждают… Я говорю, ребята, смотрите, если мы сделаем этот шаг один, потом нам будет очень сложно все перематывать. Так что лучше его не делать вообще, чем делать как-то неудачно", - рассказал Ясинский.

По его словам, он в свое время слишком доверился людям, которых привел с собой Александр. "Я ошибся, я был слишком доверчив к людям, которые пришли ко мне вместе с Сашей Кривошапко. Я очень искренне жалею, потому что считаю, что Саша мега талантливый чувак. И вот его пример для меня – это пример убогости нашего музыкального рынка", - подытожит Михаил Ясинский.

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