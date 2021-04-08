Известная украинская певица Оля Полякова появилась на тренировке на площадке, оказавшись внеловком положении
Не так давно с утра не тренировке Оля попала в неловкую ситуацию. Привычно выйдя потренироваться с тренером и дочерью, Полякова начала на стадионе свою тренировку, привлекая внимание окружающих. Не обошлось без неоднозначных моментов.
Один из прохожих не только спросил имя артистки, но и не знал ее вообще. Оказывается, есть еще в Украине люди, для которых Оля Полякова тоже ноунейм. Прохожий на стадионе во время съемки тренировки для "Полявидения" поинтересовался как ее зовут.
– А вы шо, телик не смотрите? – Ольга засмеялась, показывая язык на камеру.
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– Нет, а что надо? –ответил незнакомец.
– Ух ты, ух ты, первый человек на земле, который меня не знает! – снова засмеялась звезда.
Также Оля решила показать себя в прямом эфире, когда проводила программу "Оля +" с Натальей Холоденко, одним из самых известных украинских психологов. Красотка сидела перед камерой в наряде с небольшим декольте. В начале записи Полякова поняла, что застряло что-то в зубах и сразу решила это исправить ногтями.
"О, Боже, у меня что-то в зубах", - сказала Оля.
"Наташа! Это было что-то!!! Супер-мотивирующий, нереально полезный разговор! Мы придумали столько крутых идей для бизнеса, я аж сама вдохновилась!!! Вдохновилась настолько, что придумала как помочь молодому бизнесу раскрутиться, но об этом расскажу уже завтра", - написала Полякова под видео.
Напомним, Полякова в компании Каменских и Данилко закатила сцену ревности
А еще Politeka сообщала, что Полякова рассказала, как ее разыграли прямо на сцене, пришлось импровизировать
Также Politeka писала, что Полякова внезапно разрыдалась на шоу "Маска", проект ждут перемены