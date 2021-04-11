Певица Оля Полякова показала процедуры красоты, которыми она пользуется по утрам
Как передает Politeka.net, видеоурок артистка опубликовала на своей страничке в Instagram (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Певица провела свой первый бьюти-эфир в формате онлайн, в котором поделилась своими секретами красоты. Темой эфира стал самомасаж лица.
"Я только проснулась... Немного проспала. Посмотрите на моё лицо, оно с утра немного подпухшее", - поделилась Оля и пообещала, что уже через 20 минут будет выглядеть совсем иначе.
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"Забота о себе - то, чему стоит уделять время. В этом видео я показываю подробно, как делать самомассаж лица в домашних условиях: Умываемся термальной водичкой. Наносим тоник, сыворотку. Используем скользящий крем. И приступаем!", - рассказала артистка в подписи к видео.
Поклонники остались довольными советами Поляковой.
"Спасибо, супер! 20 минут удовольствия", "Оля вы супер, благодарю вас за видео, сохранила", "Класс, посмотрела до конца очень интересно и полезные советы. Оля вы супер!", "Спасибо, Оля, я повторяла за Вами все, очень надеюсь, что лицо будет намного лучше", "Добрий день, Ольга! Без уколов такой результат может быть?", - писали в комментариях под видео.
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