Известная певица Оля Полякова вместе с дочерьми Машей и Алисой, а также мамой Светланой отправились на отдых за границу

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица делится яркими кадрами с курорта, показывая всех своих близких. На одном из фото артистка показала вблизи свою 62-летнюю маму, которая выглядит намного моложе своих лет. Стоит отметить, что Светлана и Ольга очень похожи. Сразу видно, чьи гены позволили артистке стать такой эффектной женщиной. Кстати, старшая дочь Поляковой тоже пошла в нее, а вот младшая больше похожа на папу.

На свежем фото 62-летняя Светлана похвасталась идеальным лицом, на котором практически отсутствовали признаки старения. Женщина не выглядела и старше 40 лет. Видно, что она ухаживает за собой и уделяет много внимания своей внешности. На лице Светланы красовался натуральный макияж, который подчеркнул естественную красоту. Женщина набросила на голову капюшон и позировала на камеру.

Ранее мы писали, что Полякова показала, как со старшей дочкой на отдыхе объедается клубникой и шоколадом. Кроме этого, на столе были экзотические фрукты, сыры и другие вкусности. Певица заявила, что кормят их очень хорошо.

Напомним, что раздраженная дочь Оли Поляковой скрутила маме дулю, кадры дерзости: "Чудесный ребенок".

Как сообщала Politeka, Полякова похвасталась заморскими яствами, пока украинцы сидят на карантине: "Пещера изобилия".

Также Politeka писала, что Полякова показала, что вытворяет ее младшая дочь ради популярности в ТикТоке: "Ух ты! Умница!".