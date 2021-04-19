Відома співачка Оля Полякова, показала нові кадри зі своєю молодшою донькою

Як передає Politeka.net, артистка поділилася моментами з поїздки до Туреччини на своїй сторінці в Instagram.

У готелі Полякова зайшла в кімнату, де на ліжку сиділа її дев'ятирічна дочка. Схоже, дівчинка хотіла переодягнутися. Але це не зупинило артисткку, яка знімала сторіс. Аліса попросила її не знімати.

"Ти така красива, не можу тебе не знімати. Чудова дитина, чудова», - відповіла Полякова.

У цей момент дівчинка піднесла до екрану телефону дулю.

Такий жест розсмішив Ольгу.

Відзначимо, раніше Полякова показувала відео, як готує з Алісою, але після Відео фоловеру артистки прийшли до висновку, що її молодша дочка не дуже добре вихована. Також Полякової писали, що вона нібито занадто пригнічує дівчинку, «тому у неї проявляються такі манери в поведінці».

Зазначимо, Полякова раніше зізнавалася, що іноді сумнівається в тому, наскільки вона хороша мати.

"Іноді мені здається, що я погана мати, що я погана дружина, що я погана дочка. Але це все сміття, яке потрібно викидати з голови. Ніхто не зобов'язаний бути ідеальним! Ідеальних людей не існує. Нас ніхто не вчив бути дочками, матерями, дружинами. Ми прийшли в це життя вчитися, і кожен це робить, як може», - зізналася зірка.

Як відомо, у Олі Полякової дві дочки. У 2005 році на світ з'явилася Маша, в 2011 році – Аліса.

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