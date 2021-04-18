Известная украинская певица Оля Полякова резко ответила хейтерам, критикующих ее внешность без макияжа
Как известно, звезда активно колит себе ботокс из-за активной мимики. чтобы избежать глубоких заломов и морщин в раннем возрасте, артистка колола себе ботокс с 25 лет. Однако в видео, в котором звезда без фильтров показала себя, она озадачила внешностью.
«Всем привет, дорогие мои, выложила вам вчера бьюти-эфир и начиталась такого про себя… И глаза у меня с какими-то шрамами, и лоб не шевелится. Ну где, где он не двигается-то? Вот, показываю», - сказала Полякова, показывая свое лицо во время поездки.
Также она отметила, что хейтеры заявили, мол у нее разные брови. По словам звезды, это она так их накрасила, а ее лоб нормально себе двигается и мимика не испорчена.
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«Короче, девчонки, я конечно понимаю, что не всем быть богинями, но попытаться то можно», - иронично подметила звезда.
Как можно заметить, вчера звезда показала, из чего состоит ее бьюти-ритуал, в какой последовательности она наносит свои любимые продукты. Домашний пилинг и восстанавливающая маска дарят коже здоровый вид, однако оценили этот этап далеко не все:
«Масочка 475грн. Да конечно, ооочень не дорогая😂; Так приятно, что артистка, не боится показывать себя настоящую, без фильтра! 👌🏻; Чёт постарела Полякова резко, за последние месяцы...; Меньше процедур,а то что-то страшновато стало на тебя смотреть,Олька); Оличка, Вы красавица!!!Благодарю за тот бьюти урок❤️; Нам так не жить!475грн. Это много. Жаль».
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