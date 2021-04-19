Известная певица Оля Полякова, показала новые кадры со своей младшей дочкой

Как передает Politeka.net, артистка поделилась моментами из поездки в Турцию на своей странице в Инстаграм.

В отеле Полякова зашла в комнату, где на кровати сидела ее девятилетняя дочь. Похоже, девочка хотела переодеться. Но это не остановило артисткку, которая снимала сторис. Алиса попросила ее не снимать.

«Ты такая красивая, не могу тебя не снимать. Чудесный ребенок, чудесный», - ответила Полякова.

В этот момент девочка поднесла к экрану телефона дулю.

Такой жест рассмешил Ольгу.

Отметим, ранее Полякова показывала видео, как готовит с Алисой, но после видео фолловеру артистки пришли к выводу, что ее младшая дочь не слишком хорошо воспитана. Также Поляковой писали, что она якобы слишком подавляет девочку, «поэтому у неё проявляются такие манеры в поведении».

Отметим, Полякова ранее признавалась, что иногда сомневается в том, насколько она хорошая мать.

«Иногда мне кажется, что я плохая мать, что я плохая жена, что я плохая дочь. Но это все мусор, который нужно выкидывать из головы. Никто не обязан быть идеальным! Идеальных людей не существует. Нас никто не учил быть дочерьми, матерями, женами. Мы пришли в эту жизнь учиться, и каждый это делает, как может», - призналась звезда.

Как известно, у Оли Поляковой две дочери. В 2005 году на свет появилась Маша, в 2011 году – Алиса.

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