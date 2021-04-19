Молодша дочка Олі Полякової під схвальні крики матері зважилася на відчайдушний вчинок заради популярності в мережі

Днями популярна українська співачка з двома доньками і своєю мамою полетіла відпочивати до Туреччини. Судячи з кадрів звідти, зараз там не дуже жарко, проте це не заважає сімейству насолоджуватися відпочинком на пірсі біля моря. Як пише Politeka.net, Полякова показала фрагменти пригод свого сімейства в Instagram.

Так, співачка опублікувала коротке відео, на якому її молодша дочка Аліса спускається до води по сходах. 9-річна дівчинка одягнена в купальник.

"Що ти зараз будеш робити?", - запитує у дочки Полякова.

Аліса пояснює, що готова зануритися в холодну воду заради того, щоб люди підписалися на її аккаунт в соцмережі Тікток.

"Коротше, підписуйтесь на її Тікток і вона зараз залізе в 16-градусну воду", - пояснила співачка.

У цей момент її дочка таки занурюється в море.

"Ух ти! Розумниця! І як там? Сподобалося? Круто!", - з переходом на крик коментує вчинок своєї дочки Полякова.

Дівчинка тут же вилазить з води, але продовжує посміхатися. У свою чергу, співачка явно говорить про неї з явною гордістю в голосі.

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Як повідомляла Politeka, Полякова отримала жорстку відповідь від молодшої дочки, похвалившись кадрами з поїздки: "Мам, ну не треба".

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