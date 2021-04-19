Украинская певица Оля Полякова решила похвастаться заграничным отдыхом, но что-то пошло не так

Кадрами суперблондинка поделилась у себя в сторис Инстаграма, передает Politeka.net

На первом видео Полякова со своей старшей дочерью Марией и младшей Алисой едут в отель на лимузине.

«Всем привет, мы наконец-то приземлились, ждали целый час наш багаж. Вот нас встретил прекрасный автомобиль, и мы уже прям в лакшери едем в отель», - говорит певица.

Полякова по дороге рассказывает, что сейчас они едут в новый отель, который только открылся и она здесь будет впервые.

На следующем видео артистка показала, как их встречают, и как выглядит вилла, в которой они будут отдыхать.

«Как красиво, а песни будут? Боже, как приятно, спасибо, наливаете что-нибудь?», - не сдерживает эмоций звезда.

На последнем видео Оля заходит в комнату своей младшей дочери, которая сидит на кровати и собирается переодеваться. Девочка просит мать не снимать ее на камеру, а потом показывает ей дулю.

«Мам, ну не надо, не снимай меня», - говорит Алиса и показывает неприличный жест.

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